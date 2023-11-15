منظمة الأرصاد: "لا نهاية في الأفق" لزيادة غازات الاحتباس الحراري

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إن تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وصل إلى مستوى قياسي العام الماضي، وحذرت من أنه لا توجد "نهاية في الأفق" لهذا الاتجاه.

ويأتي تحذير المنظمة قبل أسابيع من اجتماع زعماء العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، والذي ستدفع فيه الحكومات من أجل زيادة العمل المناخي بما يشمل التخلص التدريجي المحتمل من الوقود الأحفوري قبل عام 2050.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن متوسط ​​تركيز ثاني أكسيد الكربون في العالم تجاوز مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنسبة 50 بالمئة في عام 2022 لأول مرة.

وقال بيتيري تالاس الأمين العام للمنظمة "رغم تحذير مجتمع العلماء منذ عقود، وصدور تقارير من آلاف الصفحات، وعقد عشرات المؤتمرات بشأن المناخ، لا نزال نسير في الاتجاه الخاطئ".

وأوضح تالاس أن تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيصاحبه المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، مثل ارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار وذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة حرارة المحيطات والحموضة فيها.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن تركيز الميثان في الغلاف الجوي زاد أيضا، كما بلغت مستويات أكسيد النيتروز، وهو غاز آخر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أعلى مستوى مسجل لها على الإطلاق على أساس سنوي بين عامي 2021 و2022.

وجاء في تقرير منفصل للأمم المتحدة نُشر أمس الثلاثاء أن الحكومات لم تحرز تقدما كافيا في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتتجنب أسوأ آثار هذه الظاهرة.