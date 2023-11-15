خطة أميركية لإخلاء مستشفيات غزة عبر "طرف ثالث"

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، رغبتها في إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى، مشيرة إلى أنها "ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي، أن واشنطن "لا تريد رؤية أي مدنيين، وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار".

وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة "تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل".

وتدور معارك حول عدد من المستشفيات، أبرزها مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة.

وأدى القتال قرب المستشفيات إلى حصار المرضى وحديثي الولادة والمسعفين، من دون كهرباء ومع قدر متضائل من الإمدادات الطبية.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المستشفيات كغطاء لمقاتليها، مشيرة إلى أن الحركة "أقامت مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء".

وفي المقابل، ينفي العاملون في مستشفى الشفاء وحماس الاتهامات الإسرائيلية.