كوريا الشمالية تطالب بحل "قيادة الأمم المتحدة" في كوريا الجنوبية

دعت كوريا الشمالية مجدداً لحل "قيادة الأمم المتحدة" التي تقودها الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، والتي تراقب الامتثال لاتفاقية الهدنة لعام 1953.

واتهم "معهد السلام ونزع السلاح" التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بتشكيل "منظمة حرب غير قانونية" حيث تقود "قيادة الأمم المتحدة" منذ عام 1950.

ونقلت وسائل إعلام حكومية في بيونج يانج، عن المعهد، القول إنه كان ينبغي إلغاء "قيادة الأمم المتحدة" قبل عقود.

وتم تشكيل "قيادة الأمم المتحدة" في عام 1950 بعد فترة وجيزة من غزو القوات الكورية الشمالية لكوريا الجنوبية، بهدف مساعدة كوريا الجنوبية بوحدات عسكرية من عدة دول مختلفة مجتمعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

والمهمة الرئيسية لقيادة الأمم المتحدة اليوم هي ضمان احترام اتفاقية الهدنة لعام 1953. وطالبت كوريا الشمالية في كثير من الأحيان، على مر السنين، بحل قيادة الأمم المتحدة، كما دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء وجود قواتها في كوريا الجنوبية.

ويتمركز حاليا 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.

وجاء طلب كوريا الشمالية الأخير قبل يوم واحد من اجتماع مقرر بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك ونظرائه أو ممثليهم من 17 دولة عضو في "قيادة الأمم المتحدة" في سيؤول.

كما انتقد المعهد في كوريا الشمالية إعلان كوريا الجنوبية أن المشاركين في الاجتماع سيؤكدون على استعداد أعضاء "قيادة الأمم المتحدة" للتعامل بشكل مناسب مع حالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المعهد أن قيادة الأمم المتحدة تكشف مرة أخرى عن "طبيعتها العدوانية".