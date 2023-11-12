إجلاء 500 من حاملي الجنسيات الأجنبية وجرحى فلسطينيين من قطاع غزة

وصل 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر السبت، مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر وفق مصادر مصرية وفلسطينية.

وأكد مصدر أمني مصري أن "500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية من 15 دولة وصلوا الى الأراضي المصرية عبر معبر رفح حتى الآن".

واشارت قناة القاهرة نيوز الى "وصول نحو 50 شخصا من حاملي الجنسيات إلى معبر رفح" بالإضافة إلى "سبعة مصابين فلسطينيين".

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود أعلنت مساء السبت استئناف عمل معبر رفح الأحد.

ودعت الهيئة المسافرين "أصحاب الجوازات الأجنبية المدرجين في كشوف السفر" إلى التوجه إلى المعبر الواقع جنوب قطاع غزة والمؤدي إلى صحراء سيناء المصرية.

وأغلق معبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد في قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل يومي الجمعة والسبت.