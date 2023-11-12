تحطم طائرة عسكرية أميركية في البحر المتوسط

تحطمت طائرة عسكرية أميركية بعد تعرضها لـ"حادث" خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا (يوكوم).

ولم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، كما لم يحدد البيان أي تفاصيل عن مصير الطاقم.

وقالت القيادة العسكرية في بيانها: "يمكننا القول بشكل قاطع أن طلعة الطائرة كانت مرتبطة بالتدريب فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي"، مضيفة أن "سبب حادث التدريب قيد التحقيق حالياً".