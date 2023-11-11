تدمير جسر شمبات والجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتبادلان الاتهامات

دُمّر صباح السبت جسر "شمبات" الذي يربط بين ضاحيتي العاصمة السودانية الخرطوم بحري وأم درمان، وتبادل كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بتدميره فيما تقترب المعارك بينهما من شهرها السابع.

وأكد شهود عيان في مدينتي بحري شمال الخرطوم وأم درمان في غربها لوكالة فرانس برس "ظهور آثار تدمير واضحة على جسر شمبات الذي يربط بين المدينتين".

وقال خبير عسكري لفرانس برس إنه "بانهيار الجسر لن تستطيع قوات الدعم نقل إمداداتها من مدينة بحري في شرق النيل إلي أم درمان في غربه والتي أصبحت هي محور القتال الرئيس منذ أسبوعين".

وأفاد بيان من الجيش السوداني الذي يقوده عبدالفتاح البرهان عن قيام "ميليشيات الدعم السريع فجر اليوم (السبت) بتدمير كوبري شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري وهي جريمة جديدة تضاف لسجلها".

فيما نفت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو اتهام الجيش لها وأفادت في بيان أن " فلول المؤتمر الوطني قامت صباح اليوم السبت، بتدمير جسر شمبات .. ظنا منهم أنهم بذلك يستطيعون هزيمة قواتنا".

والخميس أفاد شهود عيان عن انتشار جثث لأشخاص بالزي العسكري في شوارع أم درمان، ما عكس ضراوة المعارك في ضاحية غرب الخرطوم الكبرى.

فيما أفاد آخرون عن سقوط قذيفة على مستشفى النو شمال أم درمان، آخر المرافق الطبية التي تخدم هذه المنطقة، "ما أسفر عن مقتل عاملة".

والأسبوع الماضي اندلع حريق هائل في مصفاة لتكرير النفط تسيطر عليها قوات الدعم السريع شمال الخرطوم، والتي ألقت باللوم فيها على غارة جوية للجيش، في حين قال الجيش إنّ "ناقلة وقود تابعة لقوات الدعم السريع انفجرت".