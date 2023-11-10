ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني في الرياض

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، وذلك على هامش انعقاد القمة السعودية الأفريقية في العاصمة الرياض.

وقال ولي العهد السعودي "نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته".

من جهته أكد البرهان، أن السعودية " تسعى دائما لخلق شراكات استراتيجية مع دول المنطقة وخاصة الدول الافريقية بما يعود بالنفع والاستقرار على الجميع ويدعم الأمن والرفاه للشعوب مما يسهم يعزز فرص الاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ".

وقال البرهان في كلمته أمام القمة السعودية الإفريقية اليوم في الرياض، "إن السودان سيظل داعما للشراكة السعودية الافريقية مستفيدا من موقعه الجغرافي الرابط بين المملكة العربية السعودية وقارة إفريقيا وسيعمل مع الجميع ليكون بلدنا جسرا للتواصل بين أشقائنا في المملكة واشقائنا في قارة أفريقيا".

وقدم البرهان الشكر للسعودية على "حرصها المستمر والدائم على أمن واستقرار السودان ووحدته، وكذلك أصدقاء السودان الذين دعموا وحدته واستقراره ".

وتطرق البرهان للشأن الفلسطيني، مؤكدا أن "الجميع يشعر بالقلق لما يجري في قطاع غزة من تدمير وقتل وتهجير، والجميع متضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المشروعة على حدود يونيو سبعة وستين".