رئيس الدولة وأمير قطر يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم..العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض سموه وأمير قطر ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاتها نحو التنمية ومواصلة التقدم.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود خفض التصعيد..مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإتاحة الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية من خلال توفير آليات آمنة ومستدامة لهذا الغرض بجانب الأولوية المطلقة لحماية أرواح المدنيين وفق قواعد القانون الإنساني الدولي وضمان سلامتهم.

وشدد سموه وأمير قطر على أهمية العمل على تجنب اتساع دائرة العنف والتصعيد وتفادي مزيد من الأزمات الإنسانية في المنطقة وإيجاد أفق واضح للوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.

كما منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء ــ الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسام "الاتحاد" تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة عشاء تكريماً لأخيه صاحب السمو أمير قطر والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة كل من..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضرها الوفد المرافق لصاحب السمو أمير قطر الذي يضم.. الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة، وعدداً من كبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني البلاد حيث كان في وداعه في مطار الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.