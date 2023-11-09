الصايغ يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا العلاقات الثنائية

التقى وزير دولة أحمد بن علي الصايغ ، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان ، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الصايغ إلى أرمينيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وأرمينيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين والتي تشهد نمواً مستمراً، وفرص تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاقها في كافة الأصعدة التي تدفع التنمية والازدهار وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الصايغ على ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وأرمينيا من تطور، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

من جابنه أشاد باشينيان بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة وبالتعاون البناء بين البلدين، مؤكدا وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في كافة المجالات.

حضر اللقاء سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا نريمان الملا، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. ومن الجانب الأرميني، وزير الاقتصاد اهان كيروبيان ونائب وزير الخارجية اهان كوستانيان وعدد من المسؤولين.