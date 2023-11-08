مجموعة السبع تؤكد دعمها "هدنات وممرات إنسانية" في غزة

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء دعمهم "هدنات وممرات إنسانية" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وأكدت المجموعة إثر اجتماع في طوكيو، أنّ دعمها لأوكرانيا في حربها مع روسيا "لن يتزعزع أبداً"، بينما دعت بكين إلى عدم دعم موسكو في الصراع.

وقال الوزراء في بيان مشترك "نشدد على الحاجة إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة... ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، ونقل المدنيين، وإطلاق الرهائن" الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر.

وجاء في البيان أيضاً أنّ الوزراء يؤكدون "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها بما يتوافق مع القانون الدولي في إطار سعيها لمنع تكرار" الهجمات التي شنّتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأضاف البيان "نحضّ إيران على الامتناع عن تقديم دعم لحركة حماس وعن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم حزب الله في لبنان وغيره من الجهات غير الحكومية"، داعياً طهران إلى "استخدام نفوذها لدى تلك المجموعات لتهدئة التوترات الإقليمية".

وفي ما يتعلّق بأوكرانيا، قال وزراء خارجية مجموعة السبع "التزامنا الراسخ بدعم قتال أوكرانيا من أجل استقلالها، سيادتها، ووحدة أراضيها، لن يتزعزع أبداً".

وأضافوا "ندعو الصين الى عدم مساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا، والضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية، ودعم سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وتابع الوزراء "نرحّب بمشاركة الصين في عملية السلام التي تقودها أوكرانيا". وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.

وانضم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى اجتماع مجموعة السبع عبر الفيديو.