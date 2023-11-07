نتنياهو: إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية في غزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ إسرائيل ستتولى لفترة غير محدّدة المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة (حماس).

وأضاف نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة "حماس" عن الرهائن الذين تحتجزهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتابع: "في ما يتعلّق بوقف إطلاق النار لفترات قصيرة، ساعة هنا وساعة هناك، فهذا أمر سبق وأن حصل فعلاً، وأعتقد أنّنا سندرس الظروف للسماح للسلع الإنسانية بالدخول أو لرهائننا بالمغادرة، لكنّني لا أعتقد أنّه سيكون هناك وقف شامل لإطلاق النار".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان يعتبر نفسه مسؤولاً عن الهجوم غير المسبوق الذي شنّته "حماس" قبل شهر تماماً، قال نتنياهو "بالطبع، ليس هناك شكّ في ذلك، وهذا أمر يجب معالجته بعد الحرب"، معترفاً بأنّ حكومته فشلت بشكل واضح في الوفاء بالتزامها بحماية شعبها.