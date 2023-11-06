القوات الجوية الأردنية تتمكن من إنزال مساعدات طبية عاجلة جواً إلى غزة

أفاد منشور للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على منصة "إكس" بأن أفراداً من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في غزة في وقت مبكر اليوم الاثنين.

وقال الملك عبدالله في تغريدة: "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلاً عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظراً لتأخير إيصال المساعدات عبر معبر رفح".

وأضاف المصدر أن "هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع".