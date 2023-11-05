الإليزيه يتيح مجدداً للجمهور متابعة مراسم تبديل الحرس الجمهوري

أعلن قصر الإليزيه في باريس الأحد أنه ستتوافر مجدداً للجمهور فرصة متابعة مراسم تبديل الحرس الجمهوري أمام مقر الرئاسة الفرنسية، بعد 27 عاما من العمل للمرة الأخيرة بهذا التقليد.

وأوضح مكتب الرئاسة في بيان أن المراسم الرسمية ستكون متاحة للجمهور في التاسعة من صباح أول يوم ثلاثاء من كل شهر، اعتباراً من 7 نوفمبر الجاري.

وستسير فرقتان من فوج المشاة الأول في الحرس الجمهوري تتألف كل منهما من 16 عنصراً على طول جادة دو مارينيي وشارع الإليزيه القريبين، على أن تلتقيا خارج بوابات الإليزيه في شارع فوبور سانت أونوريه.

وأوضح البيان أن آمِرَي الفرقتين سيتبادلان التحية والأوامر قبل دخول العناصر القصر لتأدية واجبهم لمناوبة مدتها 24 ساعة.

وكانت المرة الأولى التي أتيحت فيها للجمهور فرصة متابعة تبديل الحرس خارج الإليزيه عام 1909، وكانت المراسم تُجرى في الساعة 7.45 من صباح كل يوم، لكن العمل بهذا التقليد توقف عام 1996.

ويتألف الحرس الجمهوري من 3400 عنصر، وهو وحدة عسكرية مولجة حماية المباني الرسمية في فرنسا وتتولى عدداً كبيراً من المهمات البروتوكولية.