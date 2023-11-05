بلينكن يلتقي عباس في الضفة.. ويحذر من "التهجير القسري" لأهالي غزة

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، من "التهجير القسري" للفلسطينيين في قطاع غزة، إثر لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الجانبين ناقشا أيضاً ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في إشارة إلى عنف المستوطنين الذي تسبب بمقتل عدد من الفلسطينيين خلال الشهر الماضي.

ووصف عباس الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بأنها "حرب إبادة جماعية".

وأضاف: "لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، بدون اعتبار لقواعد القانون الدولي".