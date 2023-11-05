بايدن يعلن إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية بغزة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن إحراز تقدم في تأمين هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في وقت يعمل وزير خارجيته على نفس المسألة في الشرق الأوسط.

وعندما سئل عما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم في هذه المسألة، أجاب بايدن: "نعم"، وذلك في تصريح أثناء مغادرته كنيسة في ولاية ديلاوير، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أمس السبت، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين في عمّان إن من شأن هدنة إنسانية المساعدة في حماية المدنيين وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.