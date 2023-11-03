تحليق مسيرات أميركية فوق غزة للمساعدة في إعادة الرهائن

كشفت وزارة الدفاع الأميركية ان مسيرات أميركية غير مسلحة تحلق فوق قطاع غزة للمساهمة في جهود تحديد مكان الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر والافراج عنهم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان "دعما لجهود الافراج عن الرهائن، تحلق مسيرات اميركية غير مسلحة فوق غزة وتقدم نصائح ومساعدة إلى شريكنا الإسرائيلي".

وأضاف أن "هذه المسيرات بدأت التحليق بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر".

وتقول السلطات الاسرائيلية ان 240 رهينة على الأفل من إسرائيليين وحملة الجنسية المزدوجة وأجانب لا يزالون بين ايدي حماس.