ماكرون يقاضي الاتحاد الأوروبي لتبنّيه «الإنجليزية» لغة للتعامل

رفعت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعويين أمام محكمة العدل الأوروبية تتهمها بالتمييز ضد الناطقين بغير الإنجليزية.

وأشار محتوى الدعويين إلى أن المكتب الأوروبي لاختيار الموظفين، والمسؤول عن اختيار 14 ألف موظف يعملون في الاتحاد الأوروبي، قد انتهك قانون الاتحاد الأوروبي عن طريق جعل المتقدمين للعمل يخضعون لاختبارات باللغة الإنجليزية فقط خلال دورتين للتوظيف في عام 2022 - 2023.

ووفق قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن اللغات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي عددها 24 تعتبر متساوية، ولكن اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية كانت لغات العمل.

وكافح الرئيس ماكرون كي يحافظ على اللغة الفرنسية كلغة حية في بروكسل، ولوكسمبورغ، وستراسبورغ.

وفي انتخابات عام 2017، قال ماكرون «ليس من المقدر أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة التي يتحدثها الأوروبيون».

وكانت اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة التي من المسموح التحدث بها خلال الفعاليات التي أدارتها فرنسا خلال دورها في الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التي مدتها ستة أشهر خلال عام 2022.