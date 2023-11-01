سيارات إسعاف تنقل جرحى فلسطينيين من غزة إلى مصر

وصلت سيارات إسعاف تحمل جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي لتلقي العلاج، على ما أفاد مسؤول بالمعبر، في ظل القصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.

وبثّت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية مشاهد لعبور سيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية عبر المعبر الذي يعد المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وخرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة وعدد من الجرحى الفلسطينيين، من قطاع غزة إلى مصر مع فتح معبر رفح استثنائياً، اليوم الأربعاء.

وسمح بدخول الأجانب والفلسطينيين معبر رفح في جنوب قطاع غزة قرابة الساعة 7,45 ت غ، بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه استثنائياً للسماح بنقل نحو تسعين جريحاً فلسطينياً وخروج نحو 450 من الأجانب والمزدوجي الجنسية.