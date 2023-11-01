6 أطنان من المتفجرات استهدفت مخيم جباليا وطمرت المنازل تحت الأرض

أصابت ضربات جوية إسرائيلية مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين المكتظ بالسكان في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين، فيما كافح المسعفون لعلاج المصابين حتى أنهم أقاموا غرف عمليات في ممرات المستشفيات.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الغارة التي شنتها طائراته مقاتلاته على جباليا، أكبر مخيم للاجئين في غزة، أدت إلى مقتل قيادي في حركة "حماس، لكن الحركة نفت من جانبها وجود أي قائد لها هناك، ووصفت هذا الادعاء بأنه "ذريعة إسرائيلية لقتل المدنيين".

وقالت السلطات الصحية في غزة إن القصف تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين في المخيم الذي يضم عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948، وأشارت إلى أن ما يزيد عن 20 منزلاً تم تدميرها على رؤوس ساكنيها.

وبحسب السلطات الأمنية في غزة، فإن المخيم تعرّض لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طناً من المتفجرات.

وقال أحد سكان المخيم ويدعى راغب عقل إنه سمع انفجار هز كل أرجاء المخيم وطمر المنازل تحت الأرض.

وخلف الهجوم حفرا كبيرة تحيط بها المباني الخرسانية المدمرة، وبعد الهجوم على جباليا، أظهرت لقطات حصلت عليها "رويترز" عشرات الجثث مسجاة ومغطاة بالأكفان البيضاء ومصطفة بجانب المستشفى الإندونيسي.