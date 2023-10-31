أوكرانيا تتطلع إلى عقد قمة سلام عالمية

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني ميكولا توتشيتسكي، إن بلاده تسعى إلى عقد قمة سلام عالمية هذا العام، بعد أن اجتمع ممثلون دوليون في مالطا في مطلع الأسبوع، لبحث صيغة السلام التي طرحتها كييف لحربها مع روسيا.

وأضاف توتشيتسكي لـ«رويترز» أن عقد القمة يظل ضرورياً وممكناً، وهناك اهتمام دولي بعقدها، لافتاً إلى أن اجتماع مالطا بحث خمس نقاط من الصيغة التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي، وهي السلامة النووية والأمن الغذائي وأمن الطاقة والإفراج عن السجناء والمبعدين وسلامة الأراضي الأوكرانية.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، أمس، أنه استهدف قاعدة دفاع جوي روسية بشبه جزيرة القرم، في هجوم شنه بطائرات مسيرة وصواريخ.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها أسقطت ثمانية صواريخ أوكرانية كانت تستهدف شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، وتتعرض بانتظام لضربات من قوات كييف، وأضافت الوزارة أن القوات الجوية الروسية دمّرت أيضاً ترسانة القوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة تشيركاسي.