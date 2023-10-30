إسرائيل توقف تحويل مدفوعات الضرائب للسلطة الفلسطينية

أعلنت إسرائيل بشكل مؤقت إيقاف تحويل الملايين من مدفوعات الضرائب للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بزعم دعمها لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقا" اليوم الاثنين، إنه بسبب دعم السلطة لهجوم حماس، طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يدرس في مجلس الوزراء في أقرب وقت ما إذا كان يتعين أن يستمر تحويل تلك المدفوعات.

وأضاف: "حتى يتم اتخاذ قرار، فإننا نوقف تحويل المدفوعات".

وفي تغريدته، أشار سموتريتش إلى جزء تم توليفه من تصريحات ممثلي حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وفي الجزء المذكور من التصريحات، وصف الهجوم بأنه جزء من "المقاومة المسلحة" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع الضرائب والرسوم الجمركية نيابة عن السلطة الفلسطينية. وبناء على آخر إحصاء، يتم تحويل نحو 160 مليون دولار إلى السلطة كل شهر. ولم ترد السلطة الفلسطينية حتى الآن على قرار سموتريتش.

وقال عباس بعد الهجوم إن تصرفات وسياسات حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لا تمثل الشعب الفلسطيني.

وشدد عباس على أنه يرفض قتل المدنيين من كلا الجانبين. ودعا جميع الأطراف إلى إطلاق سراح السجناء.