الإمارات الوجهة العالمية الأولى للأحداث والفعاليات الدولية في نوفمبر

تتحول دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل إلى الوجهة العالمية الأولى عبر استضافتها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والمعارض والأحداث الدولية البارزة التي تجسد مكانتها ودورها المؤثر في رسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على صعيد المنطقة والعالم.

وتشهد الإمارات اعتبارا من الأول من نوفمبر حتى 30 نوفمبر 2023 سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

- "COP28 "

تستضيف الإمارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28 "التي تعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وتتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم في المؤتمر والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة تحقق التقدم وترفع سقف الطموح المناخي من خلال الانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.

- قمة عالمية

تستضيف أبوظبي قمة عالمية يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم على مدار يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لتأكيد الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ.

ويشارك في القمة، التي ينظمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والكنيسة الكاثوليكية، والقادة والرموز الدينيون الذين يمثلون الديانات الكبرى في العالم والأكاديميون وخبراء البيئة، وذلك بهدف مناقشة المسؤوليات الأخلاقية للزعماء الدينيين في معالجة أزمة المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التعاون بين الدين والعلم لسد الفجوة بين الأدلة التجريبية والتعاليم الروحية، ومناقشة إستراتيجيات تعزيز دور القادة والرموز الدينيين للمساهمة في تحقيق العدالة المناخية.

- "قادة الاستدامة 2023"

تستعد " فوربس الشرق الأوسط" لإطلاق "قمة قادة الاستدامة 2023" التي تجمع القادة الدوليين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل في أبوظبي تحت شعار "تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة".. وتسهم القمة بدور حيوي في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

- "فورتشن العالمي"

تستضيف العاصمة أبوظبي ملتقى فورتشن العالمي في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة.

ويمثل ملتقى فورتشن العالمي 2023 فرصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات متعددة الجنسيات وصُناع القرار والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في نقاشات مباشرة مع نظرائهم في دولة الإمارات والمنطقة.

- "أسبوع أبوظبي المالي"

تنطلق أعمال الدورة الثانية من "أسبوع أبوظبي المالي"، الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وسيركز أسبوع أبوظبي المالي في هذه الدورة على مناقشة العوامل المؤثرة على تدفقات رؤوس الأموال والأنظمة النقدية والخدمات والمرافق المالية والقطاعات الصناعية والاجتماعية التي تؤثر على النظام المالي العالمي، كما يسعى أيضاً إلى تعزيز التعاون والفرص ومعالجة التحديات في عصر التحولات.

- "فن أبوظبي"

تنطلق في 22 نوفمبر المقبل فعاليات النسخة 15 من معرض فن أبوظبي التي تقام في منارة السعديات بمشاركة صالات العرض الفنية من جميع أنحاء العالم.

وأعلن "فن أبوظبي" عن اختيار الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، الذي مثل دولة الإمارات في المعرض الفني الدولي التاسع والخمسين في بينالي فينيسيا في عام 2022، فناناً لحملة المعرض البصرية هذا العام.

- الكونغرس العالمي للإعلام

تنعقد فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023 خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتُنظم الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام، مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

ويناقش "الكونغرس العالمي للإعلام 2023" على مدار ثلاثة أيام، العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

- "ويتيكس "

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعتبر المعرض منصة مثالية للشركات والمستثمرين والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والحلول في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمركبات الكهربائية والمدن الذكية، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

ويوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار والخبراء في مختلف القطاعات الحيوية.

- "قمة المعرفة"

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن انطلاق النسخة الثامنة من "قمَّة المعرفة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز دبي التجاري العالمي يومي 21 و22 نوفمبر المقبل فيما سيكون يوم 23 عن بعد .

وتتمحور قمة المعرفة 2023 التي تنعقد تحت شعار "مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة" حول مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة وتجمع تحت مظلتها قادة الفكر وواضعي السياسات وصنّاع القرار والخبراء والباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال لمناقشة دور مدن المعرفة في احتضان الثورة الصناعية الخامسة.

- "الاقتصاد الأخضر"

تستضيف دبي الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي.

وستركز هذه الدورة من القمة على التقدم المحرز في الدورات السابقة والابتكارات الرئيسية للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال توفير منصة تجمع المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ستمهد القمة الطريق أمام مؤتمر الأطراف "COP28"، وستسلط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل.

- "معرض دبي للطيران"

تستضيف دبي فعاليات النسخة 18 من معرض دبي للطيران في نوفمبر المقبل بمشاركة عالمية واسعة، حيث يرسم المعرض من دبي مستقبل القطاع عالمياً لاسيما مع انتهاء تداعيات جائحة كورونا وفتح الأجواء أمام حركة الناقلات في العالم وانتعاش السياحة الدولية مجدداً.

ويقام المعرض في مطار دبي ورلد سنترال من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 بمشاركة رواد القطاع والمبتكرين لمناقشة وتحديد الاتجاهات المستقبلية واستكشاف فرص الاستفادة منها، فضلا عن تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع المهمة بما في ذلك تقنيات الفضاء وجهود التوطين في القطاع من خلال حملة "اصنع في الإمارات" والدور المحوري للشركات الناشئة في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة الاستدامة.

- "الشارقة الدولي للكتاب"

تنطلق في الأول من شهر نوفمبر المقبل فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام في مركز إكسبو الشارقة.

ويشارك في المعرض 2033 ناشرًا وعارضًا من 108 دول، ويقدم 1.5 مليون عنوان في الوقت الذي يجمع 600 مؤلف يوقعون كتبهم الجديد من بينهم نخبة من كبار الأدباء والفنانين العرب والأجانب.

وتشهد هذه الدورة تنظيم 1700 فعالية متنوعة يشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة وتستهدف جميع الأعمار.

ويحتفي المعرض الذي يرفع هذا العام شعار "نتحدث كتباً" بكوريا ضيف شرف نسخته الجديدة بهدف تسليط الضوء على المشهد المعرفي والثقافي في مجالات الأدب والفن والتكنولوجيا في كوريا.

- "علوم الفضاء والفلك"

تستضيف جامعة الشارقة، فعاليات " المؤتمر العربي الرابع عشر في علوم الفضاء والفلك"، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل، الذي ينظمه الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بالتعاون مع الجامعة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

ويناقش المؤتمر، الذي يشهد حضور ومشاركة عدد من العلماء والباحثين والمهتمين وطلبة الدراسات العليا من أنحاء العالم كافة، آخر ما تم التوصل إليه من بحوث ودراسات واستكشافات علمية وتقنية.