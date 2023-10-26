واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتّحدة الخميس عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لدعم الهجوم المضادّ الذي تقوده القوات الأوكرانية ضدّ الجيش الروسي.

والمبلغ الذي تصل قيمته إلى 150 مليون دولار خصّص بشكل أساسي لوسائل الدفاع الجوي وذخيرة المدفعية والأسلحة المضادة للدبابات، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في البيان إنّ "القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية، وهذا الدعم الإضافي سيساعدها على مواصلة التقدّم".

وشنّت أوكرانيا هجوماً مضاداً واسع النطاق في يونيو في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب. وحتى الآن، أحرزت تقدّماً محدوداً للغاية.

وإجمالاً، تعهّدت واشنطن التي تقود تحالف الدول التي تدعم أوكرانيا عسكرياً، أكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف منذ غزت روسيا جارتها في فبراير 2022.

كذلك، طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس مبلغاً إضافياً قدره 61,4 مليار دولار، سيتمّ إنفاق 30 منها على الأسلحة، لمواصلة دعم المجهود الحربي الأوكراني.

لكنّ المعارضة الجمهورية التي تسيطر على مجلس النواب ترفض، ولا سيّما الجناح المتشدّد فيها، صرف أيّ أموال جديدة من جيب دافع الضرائب الأميركي لمساعدة أوكرانيا عسكرياً.

وإزاء هذا الوضع، تعتمد إدارة الرئيس بايدن في الوقت الراهن على حزم مساعدات تمّت الموافقة عليها سابقاً لمواصلة معونتها العسكرية لكييف.

وفي بيان أصدره الخميس، أوضح البنتاغون أنّ حزمة المساعدات الجديدة مصدرها "مساعدات سبق وأن تمّ السماح بها لأوكرانيا خلال السنوات المالية السابقة".

وأضاف البيان أنّ "إدارة بايدن تدعو الكونغرس إلى الوفاء بالتزامه تجاه شعب أوكرانيا من خلال تمرير تمويل إضافي لضمان استمرار أوكرانيا في الحصول على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضدّ الحرب التي اختارتها روسيا".

وتشمل الحزمة الجديدة أيضاً صواريخ دفاع جوي وأجهزة رؤية ليلية وذخائر تستخدم للهدم وأعتدة للطقس البارد.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على هذه المساعدة العسكرية الجديدة.

وقال زيلينسكي في منشور على منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إنّه "مع اقتراب فصل الشتاء، يعدّ تعزيز الدفاع الجوّي أمراً بالغ الأهمية لحماية المدن والبنى التحتية الأوكرانية".

وأضاف "أقدّر عالياً تنفيذ اتفاقاتنا مع الرئيس بايدن".