أوكرانيا تواصل العمل استعداداً لـ «قمة سلام».. واجتماع لمستشاري الأمن القومي الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن أوكرانيا تواصل الاستعداد لعقد قمة سلام لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا عليها العام الماضي، ومن المقرر أن تكون الخطوة التالية هي عقد اجتماع آخر لمستشاري الأمن القومي للعديد من حلفاء أوكرانيا، والمقرر عقده في مالطا يومي السبت والأحد المقبلين.

ووضع زيلينسكي صيغة للسلام، تنص على انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، باعتبارها المبادرة الوحيدة القابلة للتطبيق لإنهاء الحرب، ورفضت أوكرانيا إلى حد كبير مبادرات السلام التي طرحتها العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الصين والبرازيل.

ميدانياً، قُتل ستة أشخاص، وجرح 16 آخرون في قصف صاروخي روسي، أصاب مستودعاً لشركة بريد أوكرانية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وشارك زيلينسكي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ما يبدو أنه مستودع لحقت به أضرار كبيرة، وتحيط به الأنقاض وحاوية تحمل شعار شركة البريد الأوكرانية «نوفا بوشتا».

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إن القتلى الستة والجرحى الـ14 نتيجة الهجوم كلهم من موظفي الشركة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن أنظمة الدفاع الجوي لديها دمرت ست طائرات مسيرة هجومية وصاروخ كروز أطلقتها روسيا على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

في المقابل، أعلنت السلطات في منطقة دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت بالمدفعية أراضيها 62 مرة، خلال 24 ساعة، موضحة أن 29 مبنى سكنياً، وخمسة منشآت للبنية التحتية المدنية تعرضت لأضرار في مناطق كويبيشيف وكالينين وبوديونوف في دونيتسك وفي مستوطنة زايتسيفو، وتم إطلاق ما مجموعه 198 قذيفة من مختلف الأنواع.

وقال المتحدث باسم مجموعة «الشرق» القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية أوليغ تشيخوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن المجموعة القتالية أحبطت محاولتين لتناوب القوات الأوكرانية في منطقة جنوب دونيتسك.

وأضاف تشيخوف: «في منطقة جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات المجموعة والمدفعية، محاولتين لتناوب القوات الأوكرانية قرب أوجليدار، وإلى الشمال من نوفودنيتسك، وتم القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية بنيران المدفعية شمال مستوطنة بريوتنوي».

وأضاف أنه في اتجاه جنوب دونيتسك، أدت العمليات النشطة التي قامت بها وحدات المجموعة وهجمات الطائرات الهجومية ونيران المدفعية إلى إلحاق أضرار بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72، واللواء الهجومي 79، ولواء المشاة الآلي 58، ولواء الدفاع الإقليمي 128، التابعة للجيش الأوكراني في مناطق نوفوميخيلوفكا، وأروزهاينوي، وشيفتشينكو، وأوجليدار، وفوديانو، وستارومايورسكوي في دونيتسك، وكذلك بالقرب من بريوتنوي في منطقة زابوريجيا، لافتاً إلى أن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة جنوب دونيتسك خلال 24 ساعة بلغت 140 فرداً وثلاث مركبات قتالية مدرعة.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها أحبطت محاولات عدة لوحدات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو في منطقة خيرسون في الجنوب.

وأضافت الوزارة أنه تم اعتراض فرق «تخريب واستطلاع» أثناء محاولتها عبور النهر، ودمرت معدات للأفراد ولعبور المياه ومركبات بالقرب من قرية ستانيسلاف.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على أجزاء من منطقة خيرسون أواخر العام الماضي، بعد سيطرة روسيا عليها لأشهر عدة، وتراجعت القوات الروسية التي غادرت خيرسون إلى الجانب الآخر من النهر.