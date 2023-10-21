الجروان يبحث مع مسؤولين في طاجيكستان تعزيز قيم التسامح والسلام

وقّع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، ورئيس البرلمان في طاجيكستان محمد طاهر ذاكر زادة، اتفاقية تعاون وعمل مشترك ببن الجانبين في مقر البرلمان بالعاصمة دوشانبيه، وذلك بهدف تعزيز وتأطير العمل المشترك في مجالات التسامح والسلام في آسيا والعالم. وأشاد رئيس برلمان طاجيكستان بجهود المجلس في تعزيز قيم التسامح والسلام، مؤكداً دعم برلمان بلاده للمجلس وتوجهاته.

وتشمل الاتفاقية تسمية عضو من البرلمان الطاجيكستاني في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وتعزيز التعاون في المجال البرلماني لقضايا التسامح والسلام، وعقد جلسات ومؤتمرات برلمانية مشتركة.

وفي سياق متصل، استقبل وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهرالدين، أحمد بن محمد الجروان، والوفد المرافق، له في مقر الوزارة بدوشانبيه، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التسامح والسلام في المنطقة والعالم. وقدم الجروان للوزير الطاجيكستاني شرحاً عن المجلس وأهدافه ومجالات عمله وجهوده في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

من جانبه، أشاد مهرالدين بالمجلس وجهوده المميزة، مؤكداً دعم بلاده للمجلس وتوجهاته.

واتفق الوزير الطاجيكستاني مع الجروان على العمل على إنشاء مكتب إقليمي للمجلس في دوشانبيه.

وأشاد وزير خارجية طاجيكستان بالعلاقات الطيبة التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، وبجهود الإمارات في دعم نشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز أهمية التنمية المستدامة، لافتاً إلى أهمية استضافة الإمارات لـ«COP28»، مؤكداً ثقته بنجاح هذا الحدث الدولي المهم.