الجيش الإسرائيلي يقتل 13 فلسطينياً بينهم 5 أطفال في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، إلى 13 قتيلاً، بينهم 5 أطفال.

وكانت القوات الإسرائيلية قد شنت عدواناً واسعاً على المخيم استمر 27 ساعة متواصلة، منذ فجر أمس وحتى صباح اليوم، استهدفت خلاله بالرصاص الحي وبطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات عدداً من المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى مقتل 13 فلسطينياً، وجرى نقل سبعة منهم إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، فيما لم يستطع الأهالي ومركبات الإسعاف نقل 5 قتلى، فجرى وضعهم في مسجد أبوبكر الصديق داخل المخيم، بسبب الحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عن المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدد من المنازل ونشرت قناصتها على أسطحها، وأطلقت النار بشكل متواصل على كل شيء يتحرك في أزقة المخيم، وخلفت دماراً كبيراً في الممتلكات والمنشآت وجرفت البنية التحتية والشوارع.