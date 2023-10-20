افتتاح منطقة خضراء في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، والأمين العام المكلف للهلال الأحمر حمود عبدالله الجنيبي، ونائب الأمين العام للخدمات المساندة محمد يوسف الفهيم، وقائد فريق الإغاثة الإماراتي في الأردن، خميس جمعة عبيد النعيمي. وتضمنت المنطقة الخضراء عدداً من الوحدات السكنية البيئية، صممت بمواصفات صديقة للبيئة، وصنعت بالكامل داخل الإمارات من سعف النخيل، ومواد معادة التدوير، بدعم من بنك أبوظبي الأول الشريك الاستراتيجي للهيئة، وتم نقلها إلى الأردن عبر الشريك اللوجستي شركة أرامكس. وقامت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة لعدد من الشباب السوريين المقبلين على الزواج، كما قامت بزراعة شجرة زيتون داخل المخيم، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة، ومسيرة خضراء يشهدها المخيم ومرافقه خلال الفترة القادمة، كذلك تفقدت المرافق الأخرى للمخيم. وأعربت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، عن شكرها وعظيم امتنانها لما تبذله «الهلال الأحمر الإماراتي» للإسهام الواضح الأثر، بافتتاح المنطقة الخضراء في المخيم الإماراتي الأردني.

من جانبه، أعرب حمود الجنيبي عن شكر «الهلال الأحمر» للشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، على حرصها على افتتاح مشروع الوحدات السكنية البيئية في المخيم. وقال إن هذا المشروع يجيء ضمن مبادرات «الهلال الأحمر الإماراتي» في عام الاستدامة، ويأتي بالتزامن مع اقتراب استضافة الدولة مؤتمر الأطراف (COP28).

وأكد الجنيبي أن المساكن تتمتع بميزات كثيرة، منها مقاومة للظروف الجوية المختلفة.