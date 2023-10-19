أوكرانيا تستخدم لأول مرة صواريخ «أتاكمس» الأميركية ضد روسيا

استخدمت أوكرانيا للمرة الأولى ضد روسيا، منظومة الصواريخ الأميركية بعيدة المدى «أتاكمس» (ATACMS)، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دون كشف أي تفاصيل.

وتفصيلاً، قال زيلينسكي في مداخلته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي: «يتم تنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها مع الرئيس الأميركي جو بايدن.. يتم تنفيذها ببالغ الدقة. لقد أثبتت (أتاكمس) جدارتها».

من جهته، حذّر السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، أمس، الولايات المتحدة من أن قرارها تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ البعيدة المدى هو «خطأ فادح». وقال أنتونوف في بيان، إن «قرار البيت الأبيض إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى الأوكرانيين هو خطأ فادح. عواقب هذا الإجراء ستكون ذات طبيعة خطرة للغاية».

ويأتي الإعلان في حين أكدت مصادر روسية، الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني استخدم ليلاً هذه الصواريخ البعيدة المدى. وكان فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، قد أكد عبر تطبيق تليغرام «العثور في بيرديانسك على قنابل عنقودية من نوع أم-74 الذي تحتويه صواريخ أتاكمس الأميركية».

من جهته رأى الرئيس الروسي أن تسليم الولايات المتحدة أوكرانيا صواريخ «أتاكمس» بعيدة المدى واستخدام كييف لها، لن يكون له أي تأثير في مسار الحرب، ولن يؤدي سوى إلى إطالة أمد «معاناة» أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته للصين: «الأمر الرئيس هو أن هذه الصواريخ لن تغير الأمور بشكل جذري على خط التماس. هذا مستحيل».