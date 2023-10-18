‫الإمارات وروسيا تدعوان إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد قصف مستشفى المعمداني

دعت دولة الإمارات وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب شن غارة على مستشفى في غزة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات القتلى والجرحى، في اليوم الـ11 من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

دعت دولة الإمارات وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك في أعقاب شن غارة على مستشفى في غزة. https://t.co/KRvwauasbc — UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) October 17, 2023

ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 18 أكتوبر الجاري بعد الغارة على مستشفى في مدينة غزة.

وكتب بوليانسكي في قناته على تليغرام: "طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع عاجل مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 أكتوبر بشأن قصف مستشفى غزة".

وجاء قصف مستشفى "المعمداني" عشية زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إسرائيل، غدا الأربعاء.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيتوجّه من إسرائيل إلى عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب شهود عيان، كان يوجد بالمستشفى، بخلاف المرضى والجرحى، مئات العائلات التي نزحت من منازلها ورأت أن تحتمي بالمستشفى باعتباره محميا بموجب القانون الدولي، مما قد يرفع عدد القتلى والجرحى.