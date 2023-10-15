زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال غربي أفغانستان

ضرب زلزال قوي غرب أفغانستان مجددا صباح اليوم الأحد، نفس المنطقة التي شهدت سلسلة من الزلازل القوية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 2400 شخص.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات نصار أحمد إلياس إنه حتى الآن لقى شخص حتفه وأصيب 35 آخرون، وجرى نقلهم لمستشفى في الإقليم.

وقال صحافي محلي في الإقليم إن سيارت الإسعاف والسيارات الخاصة نقلت الضحايا للمستشفى الرئيس في المدينة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي ترصد النشاط الزلزالي، أن قوة أحدث زلزال بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر. وقد وقع الزلزال بالقرب من مدينة هيرات بغرب البلاد، وبالقرب من مركز الزلزال الذي وقع في السابع من أكتوبر الجاري، وعلى عمق نحو ثمانية كيلومترات.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بعد ذلك نفس المنطقة بعد 20 دقيقة من الزلزال الأول، على عمق نحو 12 كيلومترا.