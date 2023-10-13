الإمارات تطلق حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني

أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة حملة لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع عزة، تحت شعار " تراحم من أجل غزة ".

وتهدف الحملة الى اقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الانسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، ووسائل الإعلام.

ويأتي إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

كما تهدف حملة "تراحم من أجل غزة" التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

تنطلق الحملة الاحد المقبل في أبوظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في قاعة موانئ ابوظبي في ميناء زايد من الساعة 9 صباحا - 4 عصرا، على ان يتم تنظيمها في باقي الإمارات لاحقاً.