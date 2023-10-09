القوات الروسية تدمّر مركزي تحكّم ومراقبة للطائرات المسيّرة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها دمرت مركزي تحكّم ومراقبة للطائرات المسيّرة، تابعين للقوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، كما أعلنت تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى مقتل وإصابة نحو 655 عسكرياً أوكرانياً، خلال 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وتابعت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمّرت صاروخين أوكرانيين مضادين للطائرات من طراز «إس-200»، موضحة أن الصاروخين جرى تعديلهما لنسخة هجومية، وتم تدميرهما في الجوّ، تزامناً مع توقف حركة المرور على جسر القرم مدة خمس ساعات، أمس.

وفي المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022، إلى نحو 282 ألفاً و280 جندياً، من بينهم 580 جندياً لقوا حتفهم أول من أمس.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن القوات الأوكرانية دمّرت 4821 دبابة، و9123 مركبة قتالية مدرّعة، و6705 نظم مدفعية، و808 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و542 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة، و316 مروحية، و5190 طائرة مسيّرة، و1530 صاروخ كروز، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة.

وقال حاكم منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، أولكسندر بروكودين، إن 12 شخصاً أصيبوا، بينهم امرأة تبلغ 27 عاماً ورضيعها البالغ تسعة أشهر، في هجوم روسي على المنطقة.

ولحقت أضرار بمنازل عدة وخطوط أنابيب غاز في الهجوم. وذكرت إدارة المنطقة أن القوات الروسية نفّذت على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، 59 هجوماً على منطقة خيرسون، منها 19 هجوماً على المركز الإداري للمنطقة.