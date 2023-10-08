الولايات المتحدة بصدد إعلان تفاصيل مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستدلي "على الأرجح" اعتبارا من الأحد بتفاصيل عن مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل التي تواجه منذ السبت عملية عسكرية واسعة النطاق لحركة حماس الفلسطينية.

وصرح بلينكن صباح الأحد لشبكة سي أن أن "ننظر في الطلبيات المحددة الجديدة للإسرائيليين. اعتقد أنكم ستعلمون اليوم على الأرجح بالمزيد عن هذا الموضوع".

وأضاف ، تكثفت الاتصالات الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بعد الهجوم المباغت الذي شنته الحركة من قطاع غزة، وأجرى الجانبان خصوصا "مناقشة معمّقة" للاحتياجات العسكرية، حسب ما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض مساء السبت.

وأوضح أن إعلانا أميركيا قد يصدر الأحد، لكنه أقر بوضع مؤسسي معقّد للإدارة بسبب الشلل في مجلس النواب بعد عزل رئيسه الجمهوري الأسبوع الماضي.