السيسي يُجري الكشف الطبي وحملته تقدّم أوراق ترشحه

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في ديسمبر المقبل.

ونشرت الحملة الرسمية للسيسي صوراً له أثناء إجراءات الكشف الطبي، وعقب ذلك قدّم رئيس الحملة الانتخابية، المستشار محمود فوزي، أوراق ترشح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث سحب نموذج الترشح وملأ البيانات، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة ستُجرى في الخارج أيام الخامس والسادس والسابع من يناير 2024، وفي الداخل أيام الثامن والتاسع والعاشر من الشهر نفسه.