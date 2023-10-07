بالصور.. السيسي يجري الكشف الطبي وحملته تقدم أوراق ترشحه للرئاسة

قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجرى في ديسمبر المقبل.

ونشرت الحملة الرسمية للسيسي صوراً له أثناء إجراءات الكشف الطبي، وعقب ذلك قدم رئيس الحملة الانتخابية، المستشار محمود فوزي، أوراق ترشح السيسي، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بسحب نموذج الترشح وملئ البيانات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وبالداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه، وأوضحت الهيئة أن جولة الإعادة ستجرى بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، وبالداخل أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير 2024.