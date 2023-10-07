المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تسيّر شحنة ثالثة إلى بنغازي لدعم الجهود الإغاثية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيّرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، شحنة جوية ثالثة إلى بنغازي في ليبيا استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك نتيجة آثار العاصفة دانيال المدمّرة التي ضربت شرق البلاد.

ونقلت المدينة أكثر من 90 طناً مترياً من المواد الإغاثية المستعجلة على متن طائرة بوينج 747 انطلقت مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال» أمس، وشملت الشحنة مساعدات حيوية للإيواء وأواني الطهي والبطانيات والمستلزمات المنزلية وغيرها، وذلك من مخزون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وشدد المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي جوسيبي سابا، على الالتزام الراسخ بإغاثة الأكثر حاجة في الظروف العصيبة، لافتاً إلى أن «المدينة» سيرت الشحنة الإغاثية الثالثة عبر بنغازي التزاماً بتوفير الدعم الحيوي للمجتمع الإنساني الدولي، وتلبية للاحتياجات المتزايدة للآلاف من الأشخاص. وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل المدينة مهمتها في الوقوف إلى جانب المحتاجين وتعزيز الجهود الجماعية للجهات المعنية بالاستجابة الإنسانية على المستوى العالمي وذلك لإنقاذ الأرواح بسرعة وكفاءة.

من جانبه، أعرب مستشار المفوض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خالد خليفة، عن امتنانه للشراكة الإنسانية مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في الدعم المستمر لحالة الطوارئ القائمة في ليبيا، موضحاً أن هذه الشحنة تضمنت 35 طناً مترياً من المواد الإغاثية الطارئة للأشخاص الذين تأثروا بهذه المأساة، مضيفاً أن المساهمة الكريمة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تغطي تكاليف نقل هذه الشحنة، ما يسهم في تعزيز جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضرراً في شرق البلاد.

بدوره، قال رئيس الأسطول العالمي ومركز الخدمات اللوجستية للاتحاد الدولي في دبي إلير كوشاح: «نواصل بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية عملية النقل الجوي للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا؛ حيث أرسلنا 55 طناً مترياً من المواد الإغاثية وشاركنا في تيسير وصول الطائرة إلى مطار بنغازي وعلى متنها الشحنة الجوية الثالثة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك من مركز دبي، وتشمل الشحنة معدات منزلية وبطانيات وأواني الطبخ ومستلزمات للنظافة وتسهيل الوصول إلى المياه، سيستفيد منها نحو 12 ألفاً و500 شخص من الأكثر حاجة وبينهم مَن فقدوا أسرهم ومنازلهم في المناطق المتضررة». وغطت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تكاليف تسيير هذه الرحلة الجوية الإغاثية من خلال «صندوق الأثر الإنساني العالمي» التابع لها والمعني بدعم الجهود الإنسانية الدولية وسد الفجوات خلال الاستجابة للأزمات الطارئة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أمر الشهر الماضي بتفعيل جسر جوي إغاثي لإرسال شحنات المساعدات للمتضررين من الكارثة الإنسانية في شرق ليبيا، وعليه قدمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية دعمها لتسيير شحن الإمدادات الإغاثية من خمس منظمات إنسانية دولية بارزة.