مقتل العشرات جراء فيضان بحيرة جليدية في الهند

قتل 40 شخصاً على الأقل، في الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند، إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في هملايا، جرفت منازل وجسوراً، وأجبرت الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، حسبما قال مسؤولون حكوميون أمس.

وبدأ الفيضان بعد وقت قصير من منتصف مساء الأربعاء، عندما فاضت مياه بحيرة جليدية، ما أدى إلى تصدع أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في ولاية سيكيم، ثم امتد عبر البلدات في الوادي أدناه. وأوضح المسؤول الكبير في ولاية سيكيم ف.ب باتهاك، لوكالة فرانس برس «انتشلت 19 جثة». وقالت شاما بارفين، قاضية منطقة في ولاية البنغال الغربية المجاورة، إنه تم انتشال 21 جثة إضافية في ولايتها.

وقالت هيئة إدارة الكوارث بولاية سيكيم، في بيان لها، إنه تم إنقاذ أكثر من 2000 شخص بعد الفيضانات، مضيفة أن سلطات الولاية أقامت 26 مخيم إغاثة لأكثر من 22 ألف شخص متضررين من الفيضانات. لايزال عمال الإنقاذ يبحثون عما يقرب من 100 شخص مفقودين، من بينهم 22 جندياً، وفقاً لحكومة ولاية سيكيم. قال فيناي بوشان باتاك، كبير الموظفين البيروقراطيين في الولاية، إن 26 شخصاً نُقلوا إلى المستشفيات ، بينما تقطعت السبل بنحو 3000 سائح في المناطق المتضررة من الفيضانات، إلى جانب 700 سائق سيارة أجرة. قال مسؤولون إن مياه الفيضانات جرفت 11 جسراً، كما ضربت خطوط الأنابيب، وألحقت أضراراً أو دمرت أكثر من 270 منزلاً في أربع مناطق.