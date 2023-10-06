منصور بن زايد يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يرافقه صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرض سموه ورئيس مجلس الشورى الإيراني ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن ــ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب خاصة المجالات البرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما تناول سموه ورئيس مجلس الشورى الإيراني، خلال اللقاء، أهمية دور البرلمانات في مد جسور التعاون والتفاهم والتقارب بين الشعوب، والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى الإيراني.

حضر اللقاء، عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين والوفد المرافق لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.