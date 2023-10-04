المرصد العربي لحقوق الإنسان: الإمارات تقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان

أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أنها تقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على المستويات كافة، تستمد ريادتها من التراث الثقافي للدولة ودستورها الذي يكفل الحريات، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق.

وأكد رئيس مجلس أمناء المرصد عادل بن عبدالرحمن العسومي،أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تأتي انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتي تنطلق من أن المواطن هو ثروة الوطن الحقيقية التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، والحرص على كفالة وحماية جميع حقوقه وحرياته، ما جعل دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومحل إشادة في التقارير المختلفة التي تصدر عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الامارات العربية المتحدة، ممثلة في رئيسها مقصود كروز، وبمشاركة عضو مجلس أمناء الهيئة عبد العزيز الشامسي ، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع العاشر لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 1إلى 3 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان التي تستهدف تعزيز آليات التعاون الفاعل مع المؤسسات والهياكل الوطنية العربية لحقوق الإنسان، ووضع أدوات لتكامل الأدوار بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان عربيا ويسهم فى إبراز الجهود والمبادرات العربية في مجال التعاطي مع تحديات حقوق الإنسان، وتقديم قصص نجاح عربية رائدة في هذا المجال.

وأشاد المرصد بالجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز مكانة الدولة على المستويات كافة، من خلال ما تقدمه من دعم للجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير أطر التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن بينها المرصد العربي لحقوق الإنسان، بهدف الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان.

وتم خلال الاجتماع التوافق على أهمية توسيع دائرة التنسيق والتعاون مستقبلا ًبين الجانبين، من خلال بلورة خطط عمل طموحة وبرامج مشتركة يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة سواء في المرصد أو الهيئة.