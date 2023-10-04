وكالة الطاقة النووية تعلن تعاونها مع مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»

أعلنت وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعاونها مع مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» لتعزيز تمويلات مشاريع الطاقة النووية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي أواخر العام الحالي.

وكانت المنظمة النووية العالمية وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أطلقت مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» خلال المؤتمر النووي العالمي الذي عقد في لندن مطلع سبتمر 2023، بهدف تعزيز دور الطاقة النووية في مؤتمر «COP28»، إلى جانب دعوة صناع القرار لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات بحلول عام 2050.

وجاء إعلان وكالة الطاقة النووية عقب اجتماع مدير عام الوكالة ويليام د. ماغوود مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والرئيس المنتخب للمنظمة النووية العالمية محمد إبراهيم الحمادي، على هامش الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس لبحث «خريطة الطريق للطاقة النووية الجديدة».

وتسعى كل من المنظمة النووية العالمية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل معاً لجمع الشركاء وصناع القرار من القطاعات الحكومية ومن قطاع الطاقة النووية، لوضع استراتيجيات تهدف لتعزيز التمويلات الموجهة لمشاريع الطاقة النووية الجديدة، وذلك قبل انعقاد «COP28» في دبي، حيث تركزت النقاشات بين ماغوود والحمادي خلال الاجتماع الوزاري الخاص بـ«خريطة الطريق للطاقة النووية الجديدة» على سبل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتشير وكالة الطاقة النووية إلى أن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، يتطلب مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات بحلول العام ذاته.

ووجه ماغوود التهنئة للحمادي على إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، وعلى تطوير محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، حيث قال: «لقد شكل نجاح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية نموذجاً جديراً بالثناء من قبل المجتمع الدولي. وتعد الطاقة النووية خياراَ مهماً للبلدان التي تسعى لخفض بصمتها الكربونية، وتسلط محطات براكة الضوء على إمكانية تطوير مشاريع الطاقة النووية بتكلفة مناسبة».

من جهته، أكد الحمادي على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى أن «الطاقة النووية تقوم بدور حيوي في ضمان مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية».

وأضاف:«يسرنا التعاون مع وكالة الطاقة النووية والشركاء الدوليين الآخرين في قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي خلال»COP28«لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية.»

ويتضمن التعاون بين وكالة الطاقة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية السعي لجمع صناع القرار وقادة القطاعات المالية لبلورة استراتيجيات مبتكرة لتوفير فرص أكبر للحصول على التمويلات لمشاريع الطاقة النووية، التي تشمل مفاعلات الجيل الثالث والجيل الرابع، ونماذج المفاعلات المعيارية المصغرة.

كما يبشر التعاون بين الوكالة والمؤسسة خلال «COP28» بالنجاح في تحديد وتعزيز سبل تمويل مشاريع الطاقة النووية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الحياد المناخي. كما يتضمن التعاون بين الجانبين سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تقام في المنطقتين الزرقاء والخضراء في «COP28» وتشمل ورش عمل رقمية وعروض توضيحية حول الفرص المتاحة للحصول على التمويلات الخاصة بمشاريع الطاقة النووية، إلى جانب قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي المقرر عقدها يومي السابع والثامن من ديسمبر 2023.

ويتضمن التعاون بين الجانبين تقديم نموذج حول تمويل مشاريع الطاقة النووية، ودعم مبادرة وكالة الطاقة النووية الخاصة بتسريع نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة للوصول إلى الحياد المناخي