الرئيس التشادي يزور المستشفى الميداني الإماراتي في أمدجراس

قام رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إنتو، بزيارة للمستشفى الإماراتي الميداني في مدينة أمدجراس يرافقه عدد من المسؤولين في تشاد، وكان في استقباله القائم بأعمال مدير المستشفى، الدكتور علي سلطان السناني، والفريق الطبي العامل به.

وتجول الرئيس التشادي في المستشفى واستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل والمهام والواجبات التي يضطلع بها المستشفى وطبيعة الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية التي يقدمها وما يحويه من أقسام مختلفة.

وأشاد الرئيس التشادي بجهود دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، معرباً عن شكر وتقدير بلاده للإمارات قيادة وحكومة وشعباً على إنشاء هذا المستشفى، وأكد أن الإمارات بلد العطاء والخير والإنسانية وهذا ليس بغريب عليها.

وبلغ عدد المرضي الذين تم إدخالهم المستشفى أكثر من 9283 مريضاً، وتم إجراء 116 عملية جراحية مختلفة، ويدير المستشفى طاقم طبي مكون من 59 طبيباً وممرضاً وأخصائياً وفنياً في جميع التخصصات من مختلف الجنسيات ويستقبل يومياً ما بين 100 إلى 150 مراجعاً.

وتم افتتاح المستشفى في شهر يوليو الماضي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، دعماً للاجئين من الأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في جمهورية السودان الشقيقة، ويشرف على إدارة المستشفى الفريق الإنساني الإماراتي الذي يتكون من ممثلين عن جهات ثلاث هي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وتعمل هذه الجهات بالتنسيق مع مكتب المساعدات الخارجية بوزارة الخارجية.