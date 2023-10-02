الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

أدانت دولة الإمارات، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان إرهابيان، نفّذا، أمس، هجوماً بقنبلة خارج مبانٍ تابعة للحكومة التركية في أنقرة، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «الذين يهددون سلم المواطنين الأتراك وأمنهم لم يحققوا أهدافهم، ولن يتمكنوا من ذلك أبداً».