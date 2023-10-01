ليبيا.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى مطلع نوفمبر

أعلنت اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة في ليبيا تأجيل المؤتمر إلى الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل بدلا من موعده المقرر في العاشر من أكتوبر الجاري.

وأكدت اللجنة ، في بيان صحافي اليوم أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية ، أن اللجنة استجابت للمطالب المستحقة للبلديات والمجالس المحلية بالمدن والمناطق المتضررة ولتواصل عدد من الشركات الراغبة والقادرة فنيا للحضور والمشاركة بأعمال المؤتمر بضرورة منح الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بتحيين موعد أعمال المؤتمر إلى يومي الأول والثاني من الشهر المقبل في مدينتي درنة وبنغازي.

ولفتت اللجنة إلى بدء أعمال اللجنة التحضيرية العليا واللجان الفنية المختصة فور إعلان رئيس الحكومة المعينة من البرلمان أسامة حماد عن موعد أعمال المؤتمر من تواصل مع عمداء البلديات بالمدن والمناطق المتضررة لتقديم أفكارهم ومشاركاتهم بالمؤتمر ودراسة الإمكانيات اللوجستية وغيرها للوصول إلى درنة والإقامة فيها والمغادرة منها.

وأشارت اللجنة إلى أن الغاية من المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة هي تحقيق مطلب شعبي للأهالي بمشاركة الشركات العالمية وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية الدولية ونظرائها من الشركات الوطنية القادرة فنيا وقانونيا في عملية إعادة الإعمار والتنمية البشرية والمهنية المستدامة في هذه المدن والمناطق.

وأعلنت اللجنة عن انطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة ، مبينا أجندة المؤتمر وأهدافه ومحاوره العلمية والتنموية والاستشرافية المستقبلية وكيفية التسجيل بالمؤتمر للشركات العالمية وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية الدولية ونظرائهم من الجانب الليبي ومعايير المشاركة.

كما أكدت اللجنة التحضيرية العليا أنه تم إنشاء صفحتين للمؤتمر على موقعي فيس بوك وتويتر للتواصل ومعرفة آخر أخباره ومتابعة ردود الفعل عليه.

وكانت الحكومة المعينة من البرلمان أعلنت أنها ستنظم في العاشر من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها.