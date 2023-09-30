خالد بن محمد بن زايد والرئيس الصربي يبحثان في بلغراد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، إلى العاصمة بلغراد في زيارة عمل لجمهورية صربيا الصديقة، حيث بحث سموه مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، سُبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس الصربي أمس في العاصمة بلغراد، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل إلى جمهورية صربيا في زيارة عمل.

ورحَّب الرئيس الصربي، في بداية اللقاء، بسموّ ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تمثِّل خطوة مهمة في مسار تطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه، أعرب سموّ ولي عهد أبوظبي عن سعادته بزيارة العاصمة بلغراد ولقائه الرئيس الصربي، معبِّراً عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل سموّه إلى الرئيس الصربي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية صربيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدُّم والازدهار.

وأكَّد سموّه أنَّ العلاقات بين البلدين الصديقين راسخة وتتسم بالتعاون الوثيق في العديد من المجالات، وتَجمع البلدين أرضيَّة مشتركة للتوجُّهات والرؤى، خصوصاً المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، ما يُسهم في تعزيز العلاقات وتطوُّرها نحو آفاقٍ أرحب وأوسع.

وأشار سموّه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكِّد دائماً أن السلام والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية والنمو الاقتصادي، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم هو جزء أساسي من سياسة دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

من جانبه، حمل الرئيس الصربي، خلال اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، مزيداً من النماء والرخاء.

واستعرض اللقاء، الذي حضره كلٌّ من وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز محمد العبار، مختلف جوانب التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والاستثمارية والاقتصادية وغيرها من المجالات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتطرَّق اللقاء إلى آليات دعم التعاون الاقتصادي، وتطوير المشاريع التجارية والتنموية المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأهمية البحث عن فرص استثمارية إضافية، خصوصاً أنَّ البلدين يتمتَّعان بمقوِّمات اقتصادية مهمة، وبيئة استثمارية محفِّزة، وموارد وإمكانات متطورة.

وكان في استقبال سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله أمس إلى مطار نيكولا تيسلا في العاصمة بلغراد، رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش، وعدد من المسؤولين الصربيين.

وتأتي زيارة سموّه إلى البلد الصديق، في إطار توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا.

ولي عهد أبوظبي:

• الإمارات تؤكِّد دائماً أن السلام والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم جزء أساسي من سياسة الدولة.