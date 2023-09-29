خالد بن محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا العلاقات الثنائية

بحث سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الألباني في العاصمة تيرانا، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الذي وصل اليوم إلى ألبانيا في زيارة عمل.

نقل سموه إلى الجانب الألباني خلال اللقاء تحيّات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنيّاته لجمهورية ألبانيا، قيادةً وحكومةً وشعباً، مزيداً من التقدُّم والازدهار.

وأشاد سموّه بالنمو الإيجابي للعلاقات بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية منذ توقيع "اتفاقية التعاون الاقتصادي" بين دولة الإمارات وألبانيا عام 2020، مؤكِّداً أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار سموّه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكِّد دائماً أن السلام والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية والنمو الاقتصادي، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم جزء أساسي من سياستها لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

حصر اللقاء الوفدٌ المرافق لسموه والذي يضمُّ معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز أبوظبي، وعددا من المسؤولين الحكوميين.