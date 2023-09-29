تدشين أول مركز شرطة ذكي في صربيا بخبرات إماراتية

دشّن وزير شؤون الداخلية الصربي براتيسلاف غاشيتش، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، مركز الشرطة الذكي في العاصمة الصربية بلغراد، وذلك بعد النجاح الكبير والمتميز الذي حققته مراكز الشرطة الذكية في تقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، وعلى مدار الـ24 ساعة.

يأتي ذلك تتويجاً للجهود والشراكات الاستراتيجية ومُباحثات التعاون المشترك بين الإمارات وجمهورية صربيا، بما يسهم في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحقيق المصالح المشتركة، ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويأتي هذا التدشين عقب لقاءات ومُباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، وإطلاق حوار استراتيجي شرطي يهدف إلى ترسيخ الخبرات والممارسات الأمنية والشرطية، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتقدّم وزير داخلية جمهورية صربيا براتيسلاف غاشيتش، بالشكر إلى الجانب الإماراتي على الدعم، والإسهام في تأسيس أول مركز شرطة ذكي في جمهورية صربيا، والذي سيسهل حصول مجتمعها على بعض الخدمات الشرطية الذكية.