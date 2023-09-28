ماكرون يؤكد دعمه بازوم بعد رحيل السفير الفرنسي من النيجر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، «دعمه» للرئيس محمد بازوم، الذي أطاحه انقلاب في النيجر في 26 يوليو الماضي، وذلك بعد ساعات على رحيل السفير الفرنسي الذي طرده العسكريون من نيامي وعودته إلى باريس. وقال قصر الإليزيه إن ماكرون تباحث أمس، مع وزير الخارجية في حكومة الرئيس النيجري المخلوع حسومي ماساودو. وأكد ماكرون «تصميم فرنسا على مواصلة جهودها مع رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وشركائها الأوروبيين والدوليين، من أجل العودة إلى النظام الدستوري في النيجر»، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أفادت وكالة فرانس برس، بأن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان إيتيه الذي كان العسكريون الحاكمون في نيامي يطالبون برحيله، عاد إلى باريس أمس.

وقالت الوزارة في بيان خطي إن وزيرة الخارجية كاترين كولونا «استقبلته في مقر الخارجية، لشكره على عمله وعمل الفرق التي كانت محيطة به لخدمة بلادنا في ظروف صعبة».

ومنذ حدوث الانقلاب، تؤكد فرنسا أنها لا تعترف بالسلطات الجديدة في نيامي، وأن محاورها لايزال الرئيس المخلوع محمد بازوم.