رئاسة «COP28» تستضيف «مجلس طموح الشباب»

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28) الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تعمل رئاسة «COP28» على ضمان احتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر، وتفعيل مشاركة الشباب من مختلف أنحاء العالم، والاستماع إلى آرائهم وأولوياتهم لتعزيز دورهم المحوري في العمل المناخي، وضمان إسهامهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولكوكب الأرض.

جاء ذلك خلال استضافة رئاسة «COP28» فعالية «مجلس طموح الشباب» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في قنصلية دولة الإمارات بمدينة نيويورك، بهدف تفعيل مشاركة الجيل الشاب وتعزيز إسهاماتهم، وتوفير منصة لعرض أفكارهم وطموحاتهم وتطلعاتهم استعداداً لانطلاق المؤتمر نهاية العام الجاري.

وشارك في الفعالية الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، إلى جانب الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في «COP28» شما بنت سهيل المزروعي، بحضور أكثر من 30 من ممثلي الشباب من مختلف أنحاء العالم، حيث تناول النقاش المخرجات والنتائج المستهدفة المتعلقة بالشباب في «COP28»، كما شارك ممثلو الشباب آراءهم وأفكارهم الهادفة إلى تحقيق تقدم جوهري وملموس في العمل المناخي.

ويأتي انعقاد «مجلس طموح الشباب» في إطار إحدى الركائز الرئيسة لخطة عمل رئاسة «COP28»، وهي ضمان احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر الهادفة إلى تمكين الشباب للمشاركة في العمل المناخي، وربط المجموعات الشبابية بمنظومة عمل مؤتمرات الأطراف.

وأكد الجابر خلال المجلس، أن إبداع الشباب وأفكارهم وشغفهم وعزمهم الراسخ، من العوامل الأساسية التي ستسهم في ضمان تحقيق «COP28» نتائج طموحة وفعّالة، تعود بالنفع على الأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تساعد على إتاحة الفرصة للشباب لمشاركة أفكارهم وطموحاتهم وتطلعاتهم استعداداً لانطلاق «COP28» أواخر العالم الجاري.

من جهتها، أجابت شما المزروعي الشباب الحاضرين عن استفساراتهم المتعلقة بمشاركتهم في «COP28»، وأكدت التزام رئاسة المؤتمر بتعزيز وتفعيل مشاركة الشباب في منظومة العمل المناخي، عبر عمليات صنع السياسات والقرارات الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالمناخ.

وقالت: «لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، سيخصص (COP28) يوماً للشباب والأطفال والتعليم والمهارات، إضافة إلى مساحة خاصة للشباب في المنطقتين الخضراء والزرقاء. ومن خلال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات سنسعى إلى تغيير الوضع الراهن، والعمل مع الجميع للوفاء بالالتزامات، وتقديم حلول وابتكارات جديدة بالاستفادة من إمكانات الشباب غير المحدودة».

وناقش قادة العمل المناخي والشباب، في المجلس، سبل إسهام «قمة الطموح المناخي» في نجاح «COP28»، بما في ذلك الإنجازات الرئيسة المطلوب تحقيقها للشباب في مؤتمر الأطراف، وربط جدول أعمال مكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب مع العملية التفاوضية للمؤتمر، والتقدم المحرز في جهود «COP28» الرئيسة دعماً لمشاركة الشباب.

• الجابر يشارك في «مجلس طموح الشباب» مع 30 ممثلاً للشباب من مختلف أنحاء العالم.

• «مجلس طموح الشباب» يهدف إلى إشراك الجيل الشاب في الأجندة المناخية الدولية.