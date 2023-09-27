عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

لتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث سموه ووزير الشؤون الخارجية الهندي علاقات الصداقة التاريخية، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والهند، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.

كما ناقش الجانبان عدداً من مجالات التعاون الثنائي وفرص تعزيزها في إطار شراكة البلدين الاستراتيجية.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، ملف التغير المناخي والتعاون الثنائي في هذا الشأن مع استضافة الإمارات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الإمارات والهند تحرصان على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، الهادف إلى إيجاد حلول فاعلة للتحديات كافة، وبناء شراكات مثمرة وبناءة تعود بالخير على البشرية. وأشار إلى أن البلدين الصديقين يرتبطان بشراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2017، وشراكة اقتصادية شاملة منذ عام 2022، ما مكنهما من تحقيق العديد من الإنجازات التنموية لشعبيهما، مؤكداً أن «COP28» يشكل فرصة للتأكيد على تكاملية هذه العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وكذلك جدوى التعاون الدولي في مواجهة التحديات الملحة كافة.