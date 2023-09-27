سلطان عمان يُشيد بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة مع الإمارات

استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، قبل ظهر أمس في قصر البركة العامر بالعاصمة العُمانية مسقط، أخاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يزور السلطنة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ورحب السلطان هيثم بن طارق، في بداية اللقاء، بصاحب السمو حاكم الشارقة، والوفد المرافق له، مؤكداً على العلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين البلدين الشقيقين والارتباط الوثيق بين الشعبين.

ونقل صاحب السمو حاكم الشارقة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وتمنياته للسلطنة وللشعب العُماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد السلطان هيثم بن طارق بالمسيرة التنموية الثقافية في إمارة الشارقة، وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في المجالات الثقافية والأدبية والتاريخية والفنية والاجتماعية كافة، والتي وصل امتدادها إلى الأقطار العربية والإسلامية والعالمية، مثمناً الإنتاج الأدبي والتاريخي لسموه، والذي شمل تاريخ عُمان من خلال مجموعة مؤلفات توثق تاريخ السلطنة ضمن سلسلة سلطان التواريخ.

من جانبه، قدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر والتقدير إلى السلطان هيثم بن طارق، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب الذي يعكس الكرم العُماني، وأكد متانة العلاقة التي تجمع البلدين، مشيراً سموه إلى الإرث التاريخي والثقافي الكبير والثري الذي تمتلكه السلطنة بجميع مكوناتها الجغرافية والثقافية والبيئية والاجتماعية والعلمية، مشيداً سموه بالمحافظة على المبادئ التي ترتكز عليها السلطنة وموروثها التاريخي العريق.

وتبادل سلطان عُمان وحاكم الشارقة، خلال اللقاء، الأحاديث الجانبية الودية والأخوية، كما بحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية والثقافية، وتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم التقدم الذي تحققانه، ويدفع بالعلاقات الوطيدة إلى آفاق أكبر وأشمل.

وأقام سلطان عمان مأدبة غداء على شرف صاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له، بعد ذلك ودع السلطان هيثم بن طارق سموه راجياً له طيب الإقامة في سلطنة عُمان.

ومن ناحية أخرى زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يرافقه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، جامع السلطان قابوس الأكبر في مسقط. واطلع سموه خلال زيارته على مرافق الجامع الذي بني على الطراز المعماري الإسلامي الأصيل والطابع العُماني، وبما يتناسب مع التصاميم والمواصفات الحديثة، وبني الجامع على مساحة تبلغ 416 ألف متر مربع، وتبلغ سعته الإجمالية 20 ألف مُصلٍّ ويتسع المصلى الرئيس لـ6500 مُصلٍّ.

• سلطان عمان يثمن الإنتاج الأدبي والتاريخي لحاكم الشارقة.

• سلطان القاسمي يشيد بالإرث التاريخي والثقافي الكبير والثري الذي تمتلكه سلطنة عمان بجميع مكوناتها.